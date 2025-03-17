Футбол
17 марта, 18:45

Газзаев — о спаде Глушенкова: «Сейчас он даже не на ведущих ролях в «Зените»

Максим Глушенков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

— Что происходит с Глушенковым?

— После травмы руки в первой части сезона Максим никак не может вернуться на свой высокий уровень: то ли уверенность потерял, то ли еще что-то... Глушенков феерически провел первые матчи в «Зените». Но потом случилось это повреждение. И вроде он восстановился, и сборы с командой провел. Но пока очень далек от самого себя образца старта сезона.

— Думаете, он еще наберет форму?

— Сложно сказать. Сейчас он даже не на ведущих ролях в «Зените», — сказал Газзаев «СЭ».

25-летний Глушенков в этом сезоне провел 17 матчей за «Зенит», забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Полностью интервью Валерия Газзаева читайте на сайте «СЭ».

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Валерий Газзаев
Максим Глушенков
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Дед Пихто

    Все эти титулы пустышка, купленные газпромом за народные деньги.

    18.03.2025

  • Илья Криштоп

    Жалоба не принимается.Возвращайтесь назад в преисподню.Защити нас от лукавого.

    18.03.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    В Зените собраны очень сильные футболисты. Если наблюдается падение уровня их игры, то это в 75% случаев - тренерская ошибка. Я не болельщик Зенита, но по моему мнению, явно напрашивается смена тренерского штаба. С уважением отношусь к Сергею Богдановичу, но тренерская доля всем известна...

    18.03.2025

  • NapoliFC

    У Глушенкова не спад, он зазвездился и закончился после травм. Игрок-однодневка очередной. Следующий Батраков будет, в следующем сезоне 1 гол и 2 передачи, потому как уже тоже великим объявили.

    18.03.2025

  • Radiooperator

    Ну если он кинет свою шалашовку,обычно все дело в бабах, то шансы есть, а так глаза на выкате, как будто он в неадеквате. Я болельщик Спартака, но буду рад, если Глушенков заиграет как раньше

    18.03.2025

  • Автогол

    На кураже отыграл, а потом вышел на свой уровень.

    18.03.2025

  • Новоуепинни

    почему после?

    17.03.2025

  • Новоуепинни

    поехал как грица бездарь на неву за баблом и чашками, ахахах. сидел бы в паровозе, там тоже не бедные

    17.03.2025

  • Новоуепинни

    а че удивительного? переоцененное фуфло. 3 гола забил и записали в таланты. еще был странный чувак - предложение бабе на поле делал, потом фамилию сменил. тот еще больше забил. никто и не вспоминает уже

    17.03.2025

  • Osokin L

    Интересно, он пивка после игры попил?

    17.03.2025

  • Алексей Лунев

    титулы с привкусом позора

    17.03.2025

  • treider

    так и надо продажным таким

    17.03.2025

  • treider

    так и надо продажным таким...

    17.03.2025

  • treider

    так и надо продажным таким

    17.03.2025

  • treider

    так и надо продажным таким

    17.03.2025

  • Malyshandro

    Как говаривал мой батя: Горячая какашка быстро стынет. Начал за здравие ...

    17.03.2025

  • Иван Берлиоз

    Глушенков-стадо собак пасёт...........

    17.03.2025

  • Fanatico

    в 16-й клуб Греции разве что возмут

    17.03.2025

  • Fanatico

    допился пива зуммер, тяжелые катки пошли в Зените и тренироваться теперь не так приятно и фарт ушел

    17.03.2025

  • Sergey Markelov

    сынок ,ты слишком хорошо думаешь об этих персонажах

    17.03.2025

  • Алексей Лунев

    хватит обсуждать этого КЛОУНшенкова

    17.03.2025

  • Vadson

    Who let the dog out????!!!! (с)

    17.03.2025

  • Vadson

    если уедет в европу еще сможет стать Игроком высокого уровня. Талант у него есть определенно, пусть и , судя по всему, немного понизил требования к себе после перехода в госклуб. Но ежели начнет пахать в стиле того же Кристины - сможет добиться многого.

    17.03.2025

  • Nikolay Bayramov

    Пива перепил.

    17.03.2025

  • juvekos

    покупает а не выигрывает. и игроки сильнейшие если брать последние годы. а если проблемы судейки страхуют.

    17.03.2025

  • Кабанчик

    Не раз уже говорил, что Глушенков нестабильный игрок, может выдать супер матч, а может никакой, он поэтому и в основе Спартака не заиграл, ему нужен хороший тренер, который может его настроить психологически, в Локо получалось, а вот в Зените пока не очень

    17.03.2025

  • trops57

    проклятое место, столько титулов не выиграет

    17.03.2025

  • Павел Верещагин

    За бокальчиком пивка...)))

    17.03.2025

  • trops57

    футбол, командая игра, а Зените сейчас лебедь, рак и щука

    17.03.2025

  • Nik

    игры нет, глаза безумные, стал похож на идиота

    17.03.2025

  • Honest Spartak

    Пес высказался о псе. :) Глушенков по человеческим качествам очень противный с манией величия. В Локо мог быть лидером симпатичной команды состоящей и молодых русских парней. Но выбрал бабки. Надеюсь, потеряет место в составе зенита и отправится куда-нибудь в аренду вместе с соболевым.

    17.03.2025

  • Футболист Сапогов

    Значит сегодня день гречки и день ПСА. Про ПСА правда по ТНТ не говорили, хотя все возможно.

    17.03.2025

  • Александр Коваль

    По-моему, сегодня день гречки. На работу собирался, по тнт слышал

    17.03.2025

  • Футболист Сапогов

    Да что ж такое? День ПСА сегодня что-ли?

    17.03.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Каждый футболист может попасть не в свой клуб или наоборот в свой, будучи середняком показывать класс рядом с сильными партнёрами

    17.03.2025

  • Александр Коваль

    Прошлой зимой его готовил Галактионов, и он лигу разрывал. А этой Семак.. Вот об этом надо подумать

    17.03.2025

  • kbakyxa

    зенит - кладбище талантов, со своим стоячим стилем игры

    17.03.2025

  • андрей андреев

    C Глушенковым надо разговаривать. Думаю, спад в его игре связан с реакцией нашего общества на слова о сборной. Об отношении Максима к сборной. Уверен, его осудили и в клубе. Нелегко выступать в роли парии. В мастерстве Максима нет сомнений. Это чистая психология. Уверен, Семаку или даже лучше Медведеву нужно поговорить с Максимом, помочь ему сбросить эти путы неуверенности.

    17.03.2025

  • Дед Пихто

    Проклятое место просто.

    17.03.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

