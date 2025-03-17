Газзаев — о спаде Глушенкова: «Сейчас он даже не на ведущих ролях в «Зените»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

— Что происходит с Глушенковым?

— После травмы руки в первой части сезона Максим никак не может вернуться на свой высокий уровень: то ли уверенность потерял, то ли еще что-то... Глушенков феерически провел первые матчи в «Зените». Но потом случилось это повреждение. И вроде он восстановился, и сборы с командой провел. Но пока очень далек от самого себя образца старта сезона.

— Думаете, он еще наберет форму?

— Сложно сказать. Сейчас он даже не на ведущих ролях в «Зените», — сказал Газзаев «СЭ».

25-летний Глушенков в этом сезоне провел 17 матчей за «Зенит», забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

(Денис Сафронов)