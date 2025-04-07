Газзаев: «Мне дерби понравилось. ЦСКА был лучше «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал победу армейцев в дерби с бело-голубыми закономерной.

ЦСКА победил «Динамо» со счетом 3:1 в 23-м туре РПЛ.

— Получили ли удовольствие от снежного дерби, особенно в первом тайме?

— Прежде всего, хочу поздравить ЦСКА с победой. Набраны важнейшие три очка. Конечно, условия были непростые. Но, тем не менее, порадовало, что обе команды показали огромное желание, самоотдачу. И ЦСКА, и «Динамо» играли исключительно на победу. Никто не отсиживался сзади. На кон было поставлено все! Лично я получил удовольствие от матча, от накала, сюжета. Дерби удалось. Несмотря на снег, футбол получился довольно качественным.

— Закономерен ли результат?

— Да. ЦСКА играл лучше. Все справедливо.