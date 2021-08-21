Газизов: «Уфа» станет сателлитом «Зенита» после спонсорства «Газпрома»? Болтать надо меньше!»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).
«Такие игры дают команде уверенность. Играли хорошо, прессинговали. Мне кажется, что мы даже доминировали. Было видно, что мы играем дома. Это говорит, что мы меняем свою игру. Мы не использовали оборонительную тактику, мы играем. В этой игре мы были на равных с действующим чемпионом. Это ничейная игра. У них были моменты, у нас были. Мы достойно выглядели с чемпионом».
Газизов также ответил на критику в сторону «Уфы» в связи с возможным спонсорством компании «Газпром нефтехим Салават»
«Сейчас рано говорить, о перспективах в конце сезона. Давайте хотя бы до 10-го тура. В любой игре может произойти все, что угодно. С «Динамо», с ЦСКА и «Локомотивом» мы играли достойно. Ни в одной игре не заслужили поражения. «Уфа» станет сателлитом «Зенита» после спонсорства «Газпрома»? Я бы на это ответил, что болтать надо меньше! Смотрите игру, счет на табло!»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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