Семак: «Дзюба хорошо работал в матче с «Уфой», никаких претензий к нему нет»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).
«Игра складывалась достаточно хорошо для нас — и забить смогли, и в обороне играли хорошо — это то, что касается первого тайма. Во втором тайме ошиблись, и эта ошибка привела к пропущенному мячу. Игра, естественно, изменилась, стала нервной. К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали и не смогли сегодня победить. Будем готовится к следующим матчам.
Почему Азмун не попал в стартовый состав? Я уже говорил перед игрой: потому что у него проблемы, он не тренировался, и его участие в игре было под вопросом. Поэтому он и не вышел с первых минут.
Как оцениваю игру Дзюбы? Артем сегодня старался и хорошо работал для команды, поэтому никаких претензий к нему нет. Сердар сегодня выглядел не так активно, как мы привыкли его видеть», — цитирует Семака официальный сайт клуба.
Команда Сергея Семака с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» располагается на 11-й строчке с пятью баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-08-21-sergey-semak-k-sozhaleniyu-ne-realizovali-momenty-kotorye-u-nas-byli.htm
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