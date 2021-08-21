Семак: «Дзюба хорошо работал в матче с «Уфой», никаких претензий к нему нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Игра складывалась достаточно хорошо для нас — и забить смогли, и в обороне играли хорошо — это то, что касается первого тайма. Во втором тайме ошиблись, и эта ошибка привела к пропущенному мячу. Игра, естественно, изменилась, стала нервной. К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали и не смогли сегодня победить. Будем готовится к следующим матчам.

Почему Азмун не попал в стартовый состав? Я уже говорил перед игрой: потому что у него проблемы, он не тренировался, и его участие в игре было под вопросом. Поэтому он и не вышел с первых минут.

Как оцениваю игру Дзюбы? Артем сегодня старался и хорошо работал для команды, поэтому никаких претензий к нему нет. Сердар сегодня выглядел не так активно, как мы привыкли его видеть», — цитирует Семака официальный сайт клуба.

Команда Сергея Семака с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» располагается на 11-й строчке с пятью баллами.