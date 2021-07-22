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Газизов рассказал о финансовом положении «Уфы» перед началом сезона

13:10
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом положении клуба перед началом сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ.

«Я хочу всех поздравить с тем, что уже завтра начнется чемпионат России. Наша команда готова ко всему. Клуб ищет спонсоров. У нас есть определенная подушка безопасности на этот чемпионат. Что будет дальше, никто не знает. Сейчас мир очень быстро меняется. Конечно, недофинансирование есть, и в очень большом количестве. Но мы выстроили модель, благодаря которой клуб может существовать», — сказал Газизов.

Функционер добавил, что в ближайшее время встретится с главой Башкортостана Радием Хабировым.

Первый матч в сезоне-2021/22 «Уфа» проведет в гостях против ЦСКА. Игра состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).

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