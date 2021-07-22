Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением в связи с матчем первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

Сегодня стало известно, что встречу смогут посетить не более 1 тысячи зрителей. При этом допуск на стадион будет осуществляться по QR-кодам.

«Обращаемся к болельщикам и фанатам «Зенита», которые планировали отправиться на выезд в Химки, — говорится в сообщении «Ландскрона» в Telegram. — За два дня до выезда мы пока еще неофициально, но получили подтверждение тому, что вход будет по QR-кодам, и узнали размер гостевой квоты. Ситуацию с организацией матча считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну. Вследствие этого билеты планируют пустить в свободную продажу.

Просим всех, в том числе тех, кто не причисляет себя к фанатам «Зенита», проявить единство и солидарность с нашей позицией и отказаться от похода на гостевую трибуну. Лишь привлекая внимание к проблеме, можно надеяться на то, что такие ситуации не повторятся в будущем.

Выезд предлагаем так же считать и тем, кто будет находиться у стадиона. Если вопрос посещения матча является для вас критичным, то предлагаем рассмотреть варианты любых других секторов стадиона, помимо гостевого. Наше имя — «Зенит»!"

Матч «Химки» — «Зенит» состоится 24 июля на «Арене-Химки». Максимальная вместимость домашнего стадиона подмосковной команды составляет 18 636 зрителей. Начало игры — в 17.30 мск.