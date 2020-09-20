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Газизов прокомментировал информацию о дефиците «Спартака» по финансовому фэйр-плей

19:50
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что московский клуб в данный момент имеет отрицательный баланс по финансовому фэйр-плей.

— Появилась информация, что у «Спартака» дефицит по финансовому фэйр-плей в 15 миллионов евро. Насколько это соответствует действительности?

— Не хотел бы обсуждать, это внутренняя кухня клуба. Давайте мы будем делать свою работу, болельщики будут поддерживать команду, а журналисты будут делать свою работу. Скажу одно: есть шороховатости в этом вопросе, но они некритические.

— «Спартак» может купить кого-нибудь, не продав?

— Не буду об этом говорить. (Артем Калинин)

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