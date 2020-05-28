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Газизов подтвердил, что «Уфа» ведет переговоры с Red Bull о возможном сотрудничестве

21:04
Игроки «Уфы». Фото Валерий Шахов
Игроки «Уфы». Фото Валерий Шахов
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможной покупке клуба крупными инвесторами.

Ранее появилась информация, что клуб из Башкирии может стать побратимом «Манчестер Сити» или «РБ Зальцбург».

— Велись ли переговоры с Red Bull? Мы их уже давно вели, еще два года назад начали эти движения. Играли с «Ред Буллом» еще на австрийском сборе в 2018-м. Тогда начали цепляться и разговаривать. Но переговоры ведем не только с ними. С «Зенитом» тоже вели, предлагали сотрудничество. Это не секрет.

У нас есть договор о совместной деятельности с «Манчестер Сити», да. Он был создан, когда мы отдавали им Зинченко.

Если условно придут в российский клуб шейхи, проблем нет. Все законно. Это совместное предприятие. Нужно работать не только на российском уровне. Надо выходить на европейский рынок. Там большие деньги и другой уровень, — сказал Газизов во время прямого эфира с комментатором Геннадием Орловым во «ВКонтакте».

«Уфа» занимает 9-е место с 27 очками в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.

Дополнительная информация:

https://vk.com/gso?w=wall-154433211_7120&z=video-154433211_456239262%2F8d7d7799e2957e8d12%2Fpl_post_-154433211_7120

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