Газизов ответил на вопрос о трансферах «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после домашнего матча 10-го тура с «Зенитом» (1:1) подчеркнул, что команда на правильном пути.

— Сегодня в запасе «Спартака» были молодые ребята, плюс один взрослый игрок. Когда ждать трансферов?

— Во-первых, хочется поздравить команду с очень хорошей игрой. Спасибо Доменико за то, что он не боится, двигается вперед и доверяет молодым. Мы на правильном пути. Это очень важно, что тренер понимает требования. Что касается усилений, то видны определенные вещи. В любом клубе хочется усиления на каждую позицию. Надеюсь, мы придем к этому. (Артем Калинин)

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