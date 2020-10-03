РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газизов ответил на вопрос о трансферах «Спартака»

21:50
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после домашнего матча 10-го тура с «Зенитом» (1:1) подчеркнул, что команда на правильном пути.

— Сегодня в запасе «Спартака» были молодые ребята, плюс один взрослый игрок. Когда ждать трансферов?

— Во-первых, хочется поздравить команду с очень хорошей игрой. Спасибо Доменико за то, что он не боится, двигается вперед и доверяет молодым. Мы на правильном пути. Это очень важно, что тренер понимает требования. Что касается усилений, то видны определенные вещи. В любом клубе хочется усиления на каждую позицию. Надеюсь, мы придем к этому. (Артем Калинин)

«К концу трансферного окна будут». Газизов — о новичках в «Спартаке»

Спартак — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2234
Все опросы
Кто главный фаворит РПЛ после матча «Спартак» — «Зенит»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир