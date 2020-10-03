Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после домашнего матча 10-го тура с «Зенитом» (1:1) подчеркнул, что клуб работает над усилением команды. Трансферное окно в России открыто до 17 октября.

— Насколько велика вероятность, что до конца трансферного окна новичков не будет?

— Надеюсь, что все будет хорошо. Естественно, на каком-то этапе были моменты, когда хотелось, чтобы переговорный процесс пошел лучше. Но в это трансферное окно есть определенные проблемы: мы работаем на телефонах, не можем напрямую общаться с футболистами. Это доставляет проблемы. Но к концу трансферного окна ребята будут, они придут и будут помогать «Спартаку». В любом случае, «Спартак» набирает очки, это самое главное. Если что-то пойдет не так, мы будем подключать внутренний резерв, он у «Спартака» огромный. Усиления тоже нужны, работаем над этим.

— Перед сезоном была озвучена цель — титулы. Сейчас в центр поля мог выйти со скамейки Маркитесов. Больше центр поля не получалось усилить. Хватит ли этого запаса без трансферов?

— Я знаю, что надо верить в лучшее и победу. Что может произойти с каждым, я тоже знаю. Обычные слова. Вы меня вытягиваете на различные вещи, чтобы я вам сказал, что завтра придет такой-то человек за такие-то деньги. Это неправильно. Потом вы все будете меня хейтить и говорить, что я натворил.(Артем Калинин)