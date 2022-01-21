Газизов обратился в суд с иском о восстановлении на должности гендиректора в «Спартаке»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что бывший генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов обратился в суд с иском о восстановлении в должности генерального директора.

«Газизов обратился в суд с иском о восстановлении в должности генерального директора в «Спартаке», — приводит слова Завьяловой ТАСС. — Газизов хочет восстановиться на работе в «Спартаке», исходя из иска, который поступил в Октябрьский суд города Уфы. Даты и какой-то информации на сайте суда пока нет».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме.