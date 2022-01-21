ЦСКА отдаст Бохинена в аренду «Салернитане» с правом выкупа за 3,5 миллиона евро

Бохинен перейдет из ЦСКА в «Салернитану» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен перейдет в «Салернитану», сообщает SalernitanaNews.it.

По информации источника, итальянский клуб арендует 22-летнего норвежца за 250 тысяч евро с правом выкупа за 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Бохинен забил два мяча в 10 матчах за ЦСКА. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 1,2 миллиона евро.