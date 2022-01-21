«Рубин» не хочет платить Деспотовичу неустойку 1,5 миллиона евро

По данным «СЭ», оклад форварда Джордже Деспотовича в «Рубине» составляет 1 миллион евро в год. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Сегодня нападающего отстранили от работы с первой команды и отправили в дубль, который тренируется на сборах в манеже в Казани. Казанский клуб сообщил игроку, чтобы он искал себе новую команду. Расторгать с ним контракт казанцы не готовы из-за неустойки, которая может составить 1,5 миллиона евро.