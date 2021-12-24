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Леонид Федун прокомментировал заявления Шамиля Газизова

16:27
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на заявление бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова о том, что Федун предлагал ему акции клуба.

— Документ, приложенный к иску, не является договором, — приводит пресс-служба красно-белых слова Федуна. — Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключен трудовой договор. А то, о чем сейчас говорит Газизов — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право. Мы же оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова. Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом.

Ранее Газизов заявил, что при найме в «Спартак» Федун написал расписку, в которой функционеру предлагался процент акций клуб.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал специалисту в удовлетворении требований по выплатам со стороны красно-белых в полном объеме.

Газизов: «Никто из «Спартака», а тем более юрист красно-белых, не связывался со мной»

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