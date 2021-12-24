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Агент Кокорина о заявлении Федуна: «Законность агентских комиссий? Пусть рассматривают»

Агент Кокорина отреагировал на заявление Федуна о возможной проверке
16:44
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, отреагировал на заявление Леонида Федуна о возможности проверки законности агентских комиссий при переходе игрока из «Спартака».

«Законность агентских комиссий? Пусть рассматривают. Каких агентских комиссий за Кокорина? Да ради бога. Они оставляют за собой право обратиться в органы — да, это их право», — сказал Бердышев «СЭ».

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года по январь 2021 года, он перешел в московский клуб на правах свободного агента. В составе красно-белых форвард провел 10 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. В январе нынешнего года 30-летний россиянин перешел в «Фиорентину», по данным портала Transfermarkt.com сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.

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Артем Бухаев все материалы автора

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