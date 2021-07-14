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Газизов о реформе РПЛ: «Топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Велосипед будем изобретать?»

11:33
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможных реформах в регламенте проведения чемпионата России.

Кубок чемпионов РПЛ.Реформы РПЛ выглядят красиво. А готов ли к ним наш футбол?

«Это сложная тема. Но не надо забывать, что ведущие чемпионаты проводятся по гладкой системе. Этим все сказано. Футбол — консервативный вид спорта. Надо все правильно взвесить. И еще раз, топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Велосипед что ли будем изобретать?», — сказал Газизов «СЭ».

13 июля появилась информация о возможном реформировании лиг в отечественном футболе. Сообщалось, что розыгрыш РПЛ могут начать проводить по швейцарской системе: весной топ-6 турнирной таблицы играют два круга между собой, а команды с 7 по 16 место проводят один круг. В тот же день Российский футбольный союз выступил с заявлением, в котором представил четыре возможных варианта реформы футбольных лиг страны.

По информации «СЭ», большинство клубов РПЛ выступят против реформы чемпионата по швейцарской системе.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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