Селюк отреагировал на информацию о готовности ЦСКА отпустить Гогуа

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, прокомментировал информацию о готовности московского клуба расстаться с ивуарийским игроком. Ранее об этом сообщал «Матч ТВ».

«Нет, пока такого обсуждения не было, я ничего про это не знаю. Другое дело, что мне странно, когда футболиста берут на сбор, а он в итоге там просто бегает. Его ради интереса могли бы хотя бы поставить посмотреть. Это не дело», — сказал Селюк «СЭ».

26-летний ивуариец последний сезон провел в аренде в «Роторе». В розыгрыше РПЛ-2020/21 Гогуа сыграл 22 матча. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2023 года.