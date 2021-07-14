«Хочу спросить Федуна, почему он на меня обиделся». Глушаков о том, почему «Спартак» не поздравляет его с днем рождения

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказал свое предположение, почему «Спартак» и РФС не поздравляют его с днем рождения.

— Задело, что «Спартак» не поздравил вас с днем рождения?

— Нет, не задело. Просто многие мои знакомые удивлены этой ситуацией. Некоторые пишут мне, спрашивают, почему?

— У вас есть ответ?

— Возможно, боятся реакции одного-двух серьезных людей, замешанных в этих всех скандированиях против меня. Не знаю... Но ведь, согласитесь, я тоже внес свой вклад в долгожданное чемпионство «Спартака». Забивал, отдавал, выкладывался на поле. Ничего страшного. Не поздравляют и не поздравляют. Более того, меня и РФС не поздравляет, хотя отыграл за сборную более 50 матчей. Надеюсь, это не заговор (улыбается).

— Недавно Леонид Федун дал интервью «СЭ». Коллега спросил его, почему клуб не поздравил Глушакова с днем рождения, и вот что он ответил: «У него есть мой телефон, мы общаемся. Хотя у меня была на него определенная обида, но это не мешает нам выстраивать нормальные отношения. Эту тему надо пережить и забыть. Он наш ветеран и через пару лет останется в памяти только как человек, который помог команде стать чемпионом. А поздравлять нужно уже всех».

— Ну, подождите, я пока не ветеран (улыбается). И еще несколько лет не буду им являться, поиграю. Да, иногда я пишу Леониду Арнольдовичу. Поздравляю его с праздниками, поддерживаю в трагические дни.

А то, что у него на меня была обида... Не знаю, за что? 18 июля, надеюсь, сыграю в рамках предсезонного турнира на «Открытие Арене» со «Спартаком». Готов встретиться с Леонидом Арнольдовичем, поговорить и спросить, какая же у него на меня была обида? Может быть, опять кто-то ему на меня наговорил какие-то неправдивые вещи? Про меня много чего говорят, говорят, говорят... А потом не могут подтвердить свои слова, информацию и так далее.

— Переходя в «Химки», вы сказали, что были бы не против через подмосковный клуб вернуться в «Спартак». Эта идея еще жива?

— Я так говорил, потому что тогда ходила информация, что «Химки» — проект «Спартака». Поэтому мне тот вариант казался неплохим. А сейчас я даже не задумываюсь на эту тему, отпустил ситуацию. Просто играю в футбол, а там уже будь что будет. Посмотрим, как жизнь сложится.

Полное интервью с Глушаковым читайте — здесь