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Сегодня, 17:26

Гаврилов заявил, что «Спартак» не должен зависеть от одного-двух игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на травму центрального защитника красно-белых Георгия Джикии, который сегодня может пропустить матч с «Динамо».

«Джикия? Команда не должна зависеть от одного-двух игроков, всегда должная быть полноценная замена. Есть же такие ситуации, когда футболист получает травму или заболевает, и что тогда делать? На каждой позиции должен быть хороший запасной игрок, иначе зачем он сидит на скамейке? Нужно постоянно наигрывать запасных, у них нет игровой практики и сыграться с остальными они не смогут. Как мне Дуарте? Надо давать футболистам возможность играть, а как он себя проявит, если всего два раза вышел в матчах РПЛ? Игра будет страдать, если не налажены игровые связи и запасные остаются без практики», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Встреча 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» запланирована на сегодня. Начало — в 19:30 по московскому времени. Участие Джикии и Промеса в этом поединке находится под вопросом, поскольку футболисты недавно получили травмы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-dzhikiya-komanda-ne-dolzhna-zaviset-ot-odnogo-dvuh-igrokov/
Георгий Джикия
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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