Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о предстоящем матче с «Динамо» в 22-м туре РПЛ.

«Каждая игра для «Спартака» после возобновления сезона — это финал. Все и все знают, как и прекрасно понимают. С «Динамо» нужно просто реабилитироваться перед своими фанатами — мы задолжали», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

Встреча 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» запланирована на сегодня. Начало — в 19:30 по московскому времени. Участие Джикии и Промеса в этом поединке находится под вопросом, поскольку футболисты недавно получили травмы.