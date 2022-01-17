Каттани вместе со «Спартаком» прибыл на сборы в Дубае

«Спартак» прибыл на сборы в Дубай (ОАЭ). Вместе с командой прилетел новый спортивный директор клуба Лука Каттани.

Красно-белые будут готовиться к возобновлению сезона в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.