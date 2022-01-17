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Сегодня, 19:02

Каттани вместе со «Спартаком» прибыл на сборы в Дубае

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» прибыл на сборы в Дубай (ОАЭ). Вместе с командой прилетел новый спортивный директор клуба Лука Каттани.

Красно-белые будут готовиться к возобновлению сезона в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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Химки – Динамо
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