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Гаврилов расстроился из-за лишения «Спартака» математических шансов на чемпионство в сезоне

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на лишение математических шансов московского клуба стать чемпионом Тинькофф РПЛ.

«У «Спартака» всегда ставились на сезон самые высокие задачи: и первенство, и кубок, и победы в европейских кубках играть. В клубе было столько тренеров, что не знаешь, кто как работает, кто каких футболистов сюда притаскивает. Никто не даст гарантии, станут ли они чемпионами или нет. Обидно, что в столетний юбилей «Спартак» так выступает», — сказал Гаврилов «СЭ».

После нулевой ничьи в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» «Зенит» имеет в активе 49 очков. Для победы в чемпионате «Спартаку» (27 очков) необходимо набрать 22 очка, но в оставшихся играх московский клуб может заработать максимум 21 очко.

Красно-белые занимают десятое место в чемпионате.

Юрий Гаврилов (футбол)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
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8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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Ростов – Кр. Советов
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