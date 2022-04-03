Гаврилов расстроился из-за лишения «Спартака» математических шансов на чемпионство в сезоне

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на лишение математических шансов московского клуба стать чемпионом Тинькофф РПЛ.

«У «Спартака» всегда ставились на сезон самые высокие задачи: и первенство, и кубок, и победы в европейских кубках играть. В клубе было столько тренеров, что не знаешь, кто как работает, кто каких футболистов сюда притаскивает. Никто не даст гарантии, станут ли они чемпионами или нет. Обидно, что в столетний юбилей «Спартак» так выступает», — сказал Гаврилов «СЭ».

После нулевой ничьи в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» «Зенит» имеет в активе 49 очков. Для победы в чемпионате «Спартаку» (27 очков) необходимо набрать 22 очка, но в оставшихся играх московский клуб может заработать максимум 21 очко.

Красно-белые занимают десятое место в чемпионате.