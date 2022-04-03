«Спартак» лишился математических шансов на чемпионство в нынешнем сезоне

«Спартак» лишился даже математических шансов на чемпионство в сезоне-2021/22 Тинькофф чемпионата России по футболу.

Это стало известно по итогам встречи 23-го тура между «Сочи» и «Зенитом», которая закончилась со счетом 0:0. «Зенит» набрал 49 очков и сохраняет первое место в турнирной таблице.

За семь туров до конца сезона «Спартак» имеет в активе 27 очков. Таким образом, команда имеет возможность набрать максимум 21 очко в оставшихся матчах, чего не хватит, чтобы обойти «Зенит» даже в случае, если питерцы проиграют все матчи подряд.

Напомним, что по ходу сезона «Спартак» поменял главного тренера: вместо португальца Руя Витории пришел итальянец Паоло Ваноли.