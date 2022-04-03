Федотов: «Самоотдача и то мастерство, которое продемонстрировал «Сочи», позволили нам набрать очко»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Был обоюдоострый матч, неплохой в нашем исполнении. Хорошо прессинговали, были хорошие атаки, но, может быть, чего-то не хватало в завершении — ключевой, точной передачи под гол и, естественно, не хватило гола. Нам противостоял лидер чемпионата, серьезный соперник. Думаю, на его фоне мы выглядели более чем достойно.

Самоотдача и то мастерство, которое продемонстрировали ребята, позволили нам набрать очко», — приводит слова Федотова ТАСС.

«Зенит» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (39 очков) занимает четвертую позицию.