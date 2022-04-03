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Федотов: «Самоотдача и то мастерство, которое продемонстрировал «Сочи», позволили нам набрать очко»

Федотов заявил, что «Сочи» выглядел достойно на фоне «Зенита»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Был обоюдоострый матч, неплохой в нашем исполнении. Хорошо прессинговали, были хорошие атаки, но, может быть, чего-то не хватало в завершении — ключевой, точной передачи под гол и, естественно, не хватило гола. Нам противостоял лидер чемпионата, серьезный соперник. Думаю, на его фоне мы выглядели более чем достойно.

Самоотдача и то мастерство, которое продемонстрировали ребята, позволили нам набрать очко», — приводит слова Федотова ТАСС.

«Зенит» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (39 очков) занимает четвертую позицию.

Источник: https://tass.ru/sport/14268781
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Далер Кузяев

Зенит

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