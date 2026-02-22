Галицкий — об уходе Ивича: «Все бросились рассказывать о моих интеллектуальных способностях»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий в фильме «Краснодар. Путь к чемпионству» вспомнил, как общественность отреагировала на отставку Владимира Ивича, при котором команда боролась за чемпионство в сезоне-2023/2024.

«Иногда только и ждут, как в мультике про Маугли: «Акелла промахнулся». И с удовольствием «насыпали» все, что хотели, с радостью бросились рассказывать о моих интеллектуальных способностях. Оно было понятно нам, и мы спокойны были.

У меня нет задачи что-то доказывать. Я глубоко убежден, что болельщики не приходят посмотреть, как тактически сильный тренер, который сидит в окопах, пару раз выбежал и переиграл другого, который идет с закрытым забралом», — сказал Галицкий.

Сезон-2023/24 клуб завершил под руководством россиянина Мурада Мусаева на второй строчке.