ЦСКА забирает у «Ростова» двух игроков юношеской сборной России

По данным «СЭ», 17-летние защитники Саркис Тверитнев и Станислав Баранов переходят из «Ростова» в ЦСКА.

С обоими игроками подписаны предварительные контракты.

На счету Теритнева 33 матча за молодежную команду «Ростова», в которых он забил 1 гол. Баранов провел 22 игры за молодежную команду, не отметившись результативными действиями.