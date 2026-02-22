Кордоба — о «Зените»: «Мне предлагали очень высокую зарплату»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба о несостоявшемся переходе в «Зенит» в сезоне-2024/2025.

«Все мы понимаем, что значит «Зенит» для этой лиги. Мне предлагали очень высокую зарплату, бонусы и прочее. Но президент клуба приложил большие усилия, чтобы я остался здесь. Я всегда буду благодарен ему и всему руководству за то отношение, которое я получил от руководства, от всего тренерского штаба. Оно было невероятным, и именно поэтому я остался. И я очень им благодарен», — сказал Кордоба в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года и является лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 139 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 70 голами и 33 результативными передачами. Контракт 32-летнего колумбийца с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2027 года.