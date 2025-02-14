Галицкий вложил в «Краснодар» в 2024 году более 3,5 миллиарда рублей

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вложил в клуб 3,65 миллиарда рублей, следует из финансовой отчетности, на которую обратил внимание портал «РБ Бизнес».

В 2023-м вложения бизнесмена отсутствовали, а в 2022-м они составили 5,3 миллиарда рублей.

В этом сезоне РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков после 18 туров и занимает первое место в таблице, опережая «Зенит» (39) по дополнительным показателям.

1 марта «быки» примут «Крылья Советов» в матче 19-го тура РПЛ.