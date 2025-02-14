Абаев считает, что «армейское» прошлое Помазуна не останется незамеченным фанатами «Спартака»

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев сравнил голкипера «Спартака» Илью Помазуна с Александром Селиховым.

«Селихов и Помазун примерно равны по мастерству, но у Селихова было много травм, поэтому он не попадал в основной состав. Помазун — менее травматичный вратарь, так что это положительная перемена для «Спартака». Переходы из ЦСКА в «Спартак» происходят не часто. Обычно футболисты отказываются от таких переходов. Возможно, Помазун согласился на трансфер из-за того, что он мало играл за основной состав ЦСКА, но все равно он провел много лет в системе клуба. Его «армейское» прошлое не останется незамеченным болельщиками «Спартака». Возможно, болельщиками ЦСКА тоже», — цитирует Абаева Metaratings.ru.

Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА в феврале 2025 года. За несколько месяцев до этого тренеры армейского клуба отстранили голкипера от тренировок с основой из-за того, что тот в одном из интервью не исключил возможного перехода в «Спартак».