Непомнящий уверен, что Дзюба будет востребован у клубов этим летом

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем форварда Артема Дзюбы, у которого летом истекает контракт с «Акроном».

«Дзюба — большой мастер. Он это доказывал неоднократно. В каком бы возрасте Артем ни был, он приносит пользу команде, за которую выступает. Продление контракта с «Акроном»? Если этого не случится, Дзюба долго не останется без клуба. Артем будет востребован летом 2025 года. «Акрону» не стоит тянуть с продлением», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Акрон» с осени 2024 года. В этом сезоне РПЛ 36-летний форвард провел 10 матчей за тольяттинский клуб, забив 3 мяча и отдав 3 результативные передачи.