Галицкий смотрит матч «Краснодара» с «Динамо» на стадионе

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий находится на матче заключительного 30-го тура РПЛ против «Динамо».

Игра проходит на «Ozon Арене».

«Краснодар» может впервые в истории стать чемпионом России. Для этого «быкам» нужно победить бело-голубых, или набрать не меньше очков, чем «Зенит» в игре с «Ахматом».