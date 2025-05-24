«Факел» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Факела» и «Крыльев Советов» на матч 30-го тура РПЛ. Игра пройдет в Воронеже и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Факел»: Гудиев, Божин, Сенхаджи, Габараев, Квеквескири, Брахими, Ивлев, Моцпан, Ковалев, Ильин, Каштанов.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Печенин, Ороз, Зиньковский, Бабкин, Иванисеня, Дмитриев, Сергеев, Шитов.