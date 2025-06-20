Галактионов: «Сохранение Батракова для нас безусловно важно»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил важность полузащитника Алексей Батракова для команды.

«Сохранение Алексея Батракова для нас безусловно важно. Потому что это наш молодой игрок, который показал и доказал, что он является одним из тех футболистов, вокруг которого может строиться команда. Те лидерские качества и результативность, которую он показал, дорого стоят», — сказал специалист.

В прошедшем сезоне 20-летний хавбек провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач.