Галактионов — об интересе к Баринову из Турции: «Никаких предпосылок к его уходу нет»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал интерес к полузащитнику Дмитрию Баринову из чемпионата Турции.

«Мне об этом ничего неизвестно. Я с удивлением узнал об этом из прессы. Никаких предпосылок к его уходу нет. Дима — наш многолетний капитан и лидер, на которого клуб рассчитывает в долгосрочной перспективе. Вокруг таких футболистов и строится команда. Если будет предложение, которое устроит клуб и игрока, тогда будем об этом разговаривать. Но мы хотим удержать своих лидеров, чтобы команда прогрессировала», — сказал специалист.

Ранее стало известно, что в трансфере хавбека заинтересован «Истанбул Башакшехир».