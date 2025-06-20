Источник: Джикия близок к переходу в «Антальяспор»

Защитник «Химок» Георгий Джикия может продолжить карьеру в Турции, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 31-летний футболист близок к переходу в «Антальяспор». В его приобретении заинтересован главный тренер команды Эмре Белезоглу.

Джикия выступал за «Химки» сентября 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах и не отличался результативными действиями.

Ранее защитник играл в московском «Спартаке», «Амкаре», дзержинском «Химике» и «Спартаке» из Нальчика. Футболист является воспитанником «Локомотива».