Галактионов опроверг слухи о возможном уходе Пиняева из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал слухи об уходе нападающего Сергея Пиняева из клуба.

«Не обращаем внимания на слухи, на те информационные вбросы, которые появляются во время игрового дня. Все игроки нацелены на то, чтобы помогать клубу двигаться вперед», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что ЦСКА рассматривает вариант с активацией опции выкупа 20-летнего россиянина за 10 миллионов евро.