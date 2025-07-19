Адиев — после ничьей «Крыльев» с «Акроном»: «Игра улучшится. Самое главное, чтобы мы сохраняли свое отношение»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев выступил с обращением к игрокам команды после ничьей с «Акроном» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

Видео опубликовала пресс-служба самарского клуба.

«Благодарю вас за эту игру, за отношение. Как я и говорил, сейчас нам легко не будет. У нас будет рваный ритм. Мы сразу договорились, что нам нужно проявить больше характера, напора, вытащить эту игру. Так и получилось. Мы периодически выпадаем из игры, но это нормально, когда перестраивается команда. Игра улучшится. Самое главное, чтобы мы сохраняли свое отношение к тренировкам и подготовке», — сказал Адиев.

48-летний специалист возглавил «Крылья» в межсезонье. Адиев сменил на посту главного тренера Игоря Осинькина.