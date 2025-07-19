Экс-игрок «Химок» Фаринья подпишет контракт с «Пари НН» на три года

Как стало известно «СЭ», бывший защитник «Химок» Эдгардо Фаринья перейдет в «Пари НН».

В понедельник игрок прилетит в Россию. Контракт 23-летнего панамца с нижегородским клубом будет рассчитан на три года.

Ранее о возможном переходе сообщал телеграм-канал «Убойная сила».

В прошлом сезоне Фаринья провел за «Химки» 14 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.