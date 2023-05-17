Галактионов объяснил, благодаря чему Изидор после травмы забивает в каждом матче

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, благодаря чему нападающий Вильсон Изидор забивает в каждом матче после того, как восстановился от травмы.

— Что вы сделали с Изидором? Он забивает в каждой игре.

— Изидор соскучился по игре. Понятно, что у него есть сильные качества, он индивидуально работает над собой постоянно, здорово сейчас играет.

— Какие позиции нужно усилить «Локо»?

— Нам понятны позиции, которые нужно усилить. Нам нужны футболисты, которые усилят команду и дадут следующий шаг в развитии.

— Можете назвать позиции?

— Думаю, это неправильно и некорректно по отношению к сегодняшним игрокам. Команда работает, все конкурируют, трудятся. На сегодня они большие молодцы с точки зрения того, что идет рабочий естественный процесс.

Изидор пропустил девять первых матчей «Локомотива» после возобновления сезона из-за травмы. Француз вернулся на поле в игре 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) и забил единственный гол железнодорожников, после чего отличился еще в трех матчах подряд.