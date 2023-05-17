Галактионов рассказал о будущем игроков, которые отправились в аренду из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о будущем игроков, которые отправились в аренду из московской команды.

— Рассчитываете ли на тех игроков, который сейчас находятся в аренде — Керк, Едвай, Педриньо?

— Контрактные взаимоотношения надо проговаривать с руководством клуба, со спортивным блоком, если говорить о переходе того или иного игрока в один из европейских клубов. Но что касается их отъезда, то они сами решили покинуть клуб, они захотели продолжить карьеру в Европе. Думаю, что так продолжится и дальше.

7 марта ФИФА разрешила легионерам и зарубежным тренерам из российских команд приостановить свои соглашения до 30 июня 2022 года.