Гафин заявил, что «Динамо» не планирует расставаться с Грулевым и Гладышевым

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал новость о возможном уходе Вячеслава Грулева и Ярослава Гладышева из команды.

«Может ли «Динамо» расстаться с Грулевым и Гладышевым? Все может случиться, но пока таких планов нет. Гладышев провел прекрасный матч. Не думаю, что после такой игры ему захочется куда-то уехать из родного клуба», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

25-летний Грулев и 21-летний Гладышев являются воспитанниками «Динамо». Ранее сообщалось, что оба футболиста могут продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

В прошлом сезоне Грулев провел 27 матчей за бело-голубых во всех турнирах, а Гладышев — 23.