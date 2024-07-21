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Париж-2024

Сегодня, 13:10

Круговой про Олимпиаду: «Будем следить, конечно»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Защитник ЦСКА Данил Круговой в комментарии для «СЭ» рассказал, будут ли армейцы наблюдать за футбольным турниром Олимпиады-2024 в Париже.

— В ЦСКА будут смотреть Олимпиаду, следить за Аббосом Файзуллаевым?

— Ну, если будут показывать, то да.

— Трансляции будут на сайте МОК.

— Да, будем следить, конечно.

Молодежная сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры. Файзуллаев выступает за команду с 2021 года. Всего за сборную Узбекистана U-23 игрок ЦСКА провел 14 матчей, в которых отметился 3 голами.

Данил Круговой
Футбол
Олимпиада
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
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