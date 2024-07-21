Круговой про Олимпиаду: «Будем следить, конечно»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в комментарии для «СЭ» рассказал, будут ли армейцы наблюдать за футбольным турниром Олимпиады-2024 в Париже.

— В ЦСКА будут смотреть Олимпиаду, следить за Аббосом Файзуллаевым?

— Ну, если будут показывать, то да.

— Трансляции будут на сайте МОК.

— Да, будем следить, конечно.

Молодежная сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры. Файзуллаев выступает за команду с 2021 года. Всего за сборную Узбекистана U-23 игрок ЦСКА провел 14 матчей, в которых отметился 3 голами.