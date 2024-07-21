Круговой: «Зенит» всегда начинает уверенно»

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Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал «СЭ» игру «Зенита» в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

— Вы смотрели игры «Зенита» в новом сезоне?

— Один тайм с «Крыльями».

— И как вам?

— «Зенит» всегда начинает уверенно.

— А потом?

— Потом посмотрим.

«Зенит» 27 июля в гостях встретится с «Рубином» во втором туре РПЛ.