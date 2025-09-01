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Перрен — об удалении Кордобы: «Он считает это суровым решением, мы все с этим согласны»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен ответил на вопрос «СЭ» о судействе в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

— Это не моя работа. Я не видел точных повторов. Думаю, он поторопился и, возможно, ошибся. Это досадно, потому что это немного портит матч. А ведь это была отличная игра В итоге мы показали бойцовские качества. Мы заработали одно очко, несмотря на эту, как я думаю, судейскую ошибку. Таков футбол, так бывает.

— Но что говорит Кордоба? С журналистами он разговаривал восемь минут и был очень зол.

— Конечно, потому что это несправедливо. Он знает, что не хотел нарушать правила. У него не было такого намерения. В общем, он считает это суровым решением, мы все с этим согласны. Как я сказал, это футбол.

Ранее 32-летний Джон Кордоба получил прямую красную карточку на 56-й минуте матча за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса. Кордоба задел ногой руку соперника и столкнулся с ним, после чего футболист красно-синих упал на газон, изображая боль.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В этом сезоне во всех турнирах он провел 9 матчей, отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

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Гаэтан Перрен
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РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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