Перрен — об удалении Кордобы: «Он считает это суровым решением, мы все с этим согласны»

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен ответил на вопрос «СЭ» о судействе в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

— Это не моя работа. Я не видел точных повторов. Думаю, он поторопился и, возможно, ошибся. Это досадно, потому что это немного портит матч. А ведь это была отличная игра В итоге мы показали бойцовские качества. Мы заработали одно очко, несмотря на эту, как я думаю, судейскую ошибку. Таков футбол, так бывает.

— Но что говорит Кордоба? С журналистами он разговаривал восемь минут и был очень зол.

— Конечно, потому что это несправедливо. Он знает, что не хотел нарушать правила. У него не было такого намерения. В общем, он считает это суровым решением, мы все с этим согласны. Как я сказал, это футбол.

Ранее 32-летний Джон Кордоба получил прямую красную карточку на 56-й минуте матча за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса. Кордоба задел ногой руку соперника и столкнулся с ним, после чего футболист красно-синих упал на газон, изображая боль.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В этом сезоне во всех турнирах он провел 9 матчей, отметился 3 голами и 2 результативными передачами.