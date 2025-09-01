В РПЛ сообщили, что Сантос будет считаться легионером в чемпионате

В пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ», что вновь сменивший спортивное гражданство защитник «Зенита» Дуглас Сантос будет считаться легионером.

«На основании бумаги от РФС Дуглас Сантос уже в статусе легионера и в их базе, и в базе РПЛ», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

31-летний Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года. В октябре 2024-го бразилец получил паспорт РФ, а в ноябре ФИФА разрешила ему сменить спортивное гражданство на российское.

Ранее игрок был включен в состав сборной Бразилии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. В агентстве Сантоса заявили, что футболист примет приглашение национальной команды. На сайте РПЛ защитник уже имеет статус легионера в заявке «Зенита».