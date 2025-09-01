«Факел» подарил памятную футболку школьнику, который спас двух тонувших мальчиков

Школьник из Воронежа Сергей Костырин получил футболку с автографами игроков «Факела», сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Этим летом 13-летний подросток спас двух тонувших мальчиков. В честь геройского поступка «Факел» решил подарить ему памятную майку. Игроки клуба Владислав Калиничев и Шота Чихрадзе вручили Костырину футболку с автографами футболистов первой команды «Факела» на торжественной линейке, посвященной Дню знаний.

Костырин занимается футболом и играет на позиции защитника.