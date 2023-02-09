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Сегодня, 05:11

Гаджиев: «Дзюба и Смольников могут принести пользу «Локомотиву», но все будет зависеть от физических кондиций»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал переход Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотиве».

«Трудно сказать то, в каком состоянии сейчас находятся ребята. Они ведь опытные футболисты, которые могут принести пользу на поле, но все будет зависеть от физических кондиций. Результат «Локомотива» в нынешнем сезоне связан не с подбором игроком, а со слабой работой тренерского штаба и менеджеров железнодорожников. Команда должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Помогут ли они «Локомотиву»? Я этого не знаю, да и никто не знает. Могу лишь добавить, что это футболисты уровня РПЛ», — цитирует Betonmobile.ru Гаджиева.

В среду, 8 февраля, стало известно о том, что Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локомотивом».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Артем Дзюба. Дзюба и Смольников — в «Локомотиве», Тедеско возглавил сборную Бельгии. Главное за день
Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-dzyuba-i-smolnikov-mogut-prinesti-polzu-na-pole-no-vse-budet-zavisit-ot-ih-formyi
Артем Дзюба
Игорь Смольников
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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