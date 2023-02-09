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Гаджиев: «У нас многие ждут статусных приглашений, а Кержаков взял и поехал на Кипр»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о том, что Александр Кержаков возглавил кипрский клуб «Кармиотисса».

«У нас многие ждут статусных приглашений. Но вот тот же Карпин без особых проблем поехал в армавирское «Торпедо», ну и в испанской «Мальорке» он потрудился — команда звезд с неба не хватала. Не знаю подробностей, почему у Карпина в этих командах не сложилось, но он работал. Понимал, что тренер должен быть занят делом, а потом у него получилось в «Ростове». Я за то, чтобы специалист не сидел без дела, поэтому поддержу выбор Кержакова. Даже если это и небольшая команда, но ты втянут в процесс», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

8 февраля кипрский клуб объявил о назначении Кержакова главным тренером команды. В сезоне-2021/22 специалист тренировал «Нижний Новгород». Он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-u-nas-mnogie-zhdut-statusnyih-priglasheniy-a-kerzhakov-vzyal-i-poehal-na-kipr
Александр Кержаков
Гаджи Гаджиев
1
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