Дзюба и Смольников — в «Локомотиве», Тедеско возглавил сборную Бельгии. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 8 февраля.
Дзюба начнет против «Спартака» и Карпина. Это — огонь!
Мнение Игоря Рабинера.
Зимнее трансферное окно в чемпионате России.
Предстоит тяжелейшая работа.
Рэшфорд реанимировал «МЮ», Рамос не спас «ПСЖ» в кубковом класико, «Реал» — в финале чемпионата мира
Главные события среды в европейском футболе и на клубном чемпионате мира.
В матче с «Оклахомой» Король переписал достижение Карима Абдул-Джаббара.
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«Я показал яйца, и в «Спартаке» все поняли». Неприкрытая правда от молодого центра, играющего в СШАчитать >
«Ислам финиширует Волкановски. Возможно, в первом раунде». Интервью Мовлида Хайбулаева, друга и спарринг-партнера Махачевачитать >
Норвегия выкарабкалась на первое место в почти провальной гонке на ЧМ. Как они это делают?читать >
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