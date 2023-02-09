Нападающий «Крыльев Советов» Шитов рассказал об увлечении хоккеем

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, что увлекается хоккеем. Самарский клуб арендовал форварда у красно-белых.

— Был момент, когда нас с братом звали в хоккей, — цитирует «РБ Спорт» Шитова. — Как-то раз играли во дворе в футбол, к нам подошел тренер из «Локомотива» и пригласил на тренировку. Там сначала было занятие в тренажерном зале, затем футбол. Нас поставили вдвоем в пару, мы раскатали весь «Локомотив», после чего тренер сказал: «Лучше идите в футбол».

— В хоккее приходится болеть за ярославский «Локомотив» или московский «Спартак»?

— У меня в сердце только «Локомотив». К «Спартаку» не тянет. Все-таки в Ярославле родной клуб. Мы еще в детстве с родителями ходили на матчи. «Локомотив» становился чемпионом. Плюс все очень тяжело переживали, когда команда разбилась на самолете. Наверное, это тоже сильно зацепило, после этого многие начали ходить на арену.