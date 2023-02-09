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Сегодня, 02:53

Нападающий «Крыльев Советов» Шитов рассказал об увлечении хоккеем

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, что увлекается хоккеем. Самарский клуб арендовал форварда у красно-белых.

— Был момент, когда нас с братом звали в хоккей, — цитирует «РБ Спорт» Шитова. — Как-то раз играли во дворе в футбол, к нам подошел тренер из «Локомотива» и пригласил на тренировку. Там сначала было занятие в тренажерном зале, затем футбол. Нас поставили вдвоем в пару, мы раскатали весь «Локомотив», после чего тренер сказал: «Лучше идите в футбол».

— В хоккее приходится болеть за ярославский «Локомотив» или московский «Спартак»?

— У меня в сердце только «Локомотив». К «Спартаку» не тянет. Все-таки в Ярославле родной клуб. Мы еще в детстве с родителями ходили на матчи. «Локомотив» становился чемпионом. Плюс все очень тяжело переживали, когда команда разбилась на самолете. Наверное, это тоже сильно зацепило, после этого многие начали ходить на арену.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-shitov-v-hokkee-v-moem-serdtse-tol-ko-lokomotiv-k-spartaku-ne-tyanet/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
Владислав Шитов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Спартак

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